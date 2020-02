Colonnese: "Napoli troppo bello ed educato, con questa squadra non si può subire tanto"

Francesco Colonnese, doppio ex di Napoli e Inter, si è soffermato sulla sconfitta col Lecce nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non ha mai giocato con la stessa difesa titolare da tempo, non c'è armonia tra i calciatori, si vede che non si muovono in maniera sincronizzata. Spostando Di Lorenzo centrale, quest'ultimo ha perso un po' di tranquillità e ieri s'è visto. Koulibaly non è il solito Koulibaly. Bisogna velocizzare il processo di crescita della difesa, altrimenti non si va da nessuna parte. Il Napoli è troppo bello, educato, non ha solidità difensiva. Si specchia troppo, si scivola, non si marca bene. Una squadra di questo livello non può subire due gol almeno a partita".