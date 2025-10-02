Matri punta sul Napoli: "Vincerà lo Scudetto! Sono campioni e la rosa ora è più forte"

vedi letture

Protagonista in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento "One Stronger Together" che si svolgerà il 18 ottobre presso la Cittadella dello Sport di Tortona, in programma il prossimo 18 ottobre, Alessandro Matri ha risposto a diverse domande sull’attualità calcistica.

C’è il rischio di un eccesso di aspettative su Pio Esposito? “L’errore sarebbe metterlo alla ghigliottina ai primi errori. Ha una grande responsabilità e ora dovrà prendere il posto di Thuram: sappiamo tutti che non è al suo livello, ma sarebbe un errore fare il confronto. In questa settimana ho sentito anche parlare di una specie di gara con Camarda: non è una gara tra i giovani. L’importante è arrivare in Serie A, starci e migliorarsi. Ha grandi margini di miglioramento, ha già dimostrato di poterci stare in una squadra come l’Inter: avrà cali e picchi, non va esaltato e nemmeno buttato giù. Mi sembra che l’approccio di Chivu, pronto a proteggerlo e a esporlo a seconda dei casi, mi sembra perfetto”.

Che effetto le fa immaginare San Siro abbattuto? “Siam nel 2025, credo che le società di calcio debbano avere stadi di proprietà. Ci vuole questo passaggio, è normale che dispiacere. Io lì ho preso tanti fischi e basta (ride, ndr), diciamo che per certi versi mi fa anche piacere. Scherzi a parte, c’è da andare avanti e stare all’avanguardia”.

Su chi punterebbe per vincere lo scudetto? “Io dico Napoli. È campione in carica e ha allungato la rosa, in più ha un allenatore con maggiore esperienza nel campionato italiano rispetto all’allenatore dell’Inter, che in questi anni è la squadra da cui ha perso lo scudetto e da cui ci si aspettava di più”.