Sky, Ugolini: "Sorpreso da un gesto di De Bruyne dopo la vittoria di ieri"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Bruyne si porta dietro la sua aura, è il centrocampista più forte degli ultimi dieci anni insieme a Modric. Ieri mi ha sorpreso perché si è aperto, si è fermato a parlare dopo. Evidentemente anche lui sentiva il bisogno di una serata così per sentirsi utile alla causa.

Milano per certi aspetti è stato una sveglia per il Napoli, per avere un certo tipo di approccio alle partite. E ieri il livello di concentrazione è stato massimo. Il calcio di rigore è stato un momento di sfiga, Politano è stato sfortunato, perché poi in generale ho visto una squadra con la spina attaccata".