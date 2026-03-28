Caso Lukaku, Iannicelli: "Facendo così il Mondiale lo vedi col binocolo!"

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"Non conosco i termini, ma non si arriva dall'oggi al domani a dire: 'Non rientro'".

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato del caso Lukaku ai microfoni di Radio Marte: "Il giocatore può non prendere unilateralmente certe decisioni. Che di tua iniziativa, dica di voler proseguire altrove la terapia, la riabilitazione e tentare il recupero diversamente da quanto stabilito dai medici del Napoli, non è accettabile. Non conosco i termini, ma non si arriva dall'oggi al domani a dire: 'Non rientro'. Ci saranno stati dei ragionamenti non condotti nel modo migliore, si saranno detti delle mezze parole".

C'è di mezzo il Mondiale?

"Lukaku agisce così per paura di perdere il Mondiale? Ma è un cane che si morde la coda: se non giochi, il Mondiale lo vedrai col binocolo e il cannocchiale!".