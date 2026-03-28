Zenga: "Italia? Il fuoriclasse è Gattuso, costretto a lavorare con pochi italiani in Serie A"

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"La Bosnia ha perso solo una partita in casa, con l’Austria, 2-1, ed è stata quella che ha condizionato il girone. Sono cose da tenere presente”.

L'allenatore ed ex portiere della Nazionale Walter Zenga, intervenuto su Sky Sport, ha detto la sua in vista della sfida tra Bosnia-Erzegovina e Italia, valida per l’accesso ai Mondiali 2026: “Io ho allenato nei Balcani, quando giocano queste partite hanno ancora più attenzione e patriottismo. La Bosnia ha perso solo una partita in casa, con l’Austria, 2-1, ed è stata quella che ha condizionato il girone. Sono cose da tenere presente”.

Il nostro fuoriclasse è sempre stato Donnarumma, ci aggiungiamo anche Tonali?

“Noi dobbiamo aggiungere il ct, che è il vero fuoriclasse di questa squadra. Oltretutto con la difficoltà di avere pochi italiani da poter convocare, in un campionato fatto per lo più di stranieri. Penso alla difesa: all'Inter la combinazione forte è tra Bastoni e Dimarco, ma Gattuso deve giocare con Bastoni centrale anche perché probabilmente non ha alternative".