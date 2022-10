"Come si chiama quello che si tuffa sempre...". Mourinho finge di non ricordare il nome di Lozano

Jose Mourinho, ironizza su Hirving Lozano, esterno del Napoli, dopo la sconfitta per 0-1 maturata allo stadio Olimpico.

"Ibanez non scivolava su... Come si chiama... Quello che si butta sempre per terra, quello che si tuffa sempre... Lozano, Lozano". Così, durante la sua intervista post-partita a Dazn, l'allenatore della Roma, Jose Mourinho, ironizza su Hirving Lozano, esterno del Napoli, dopo la sconfitta per 0-1 maturata allo stadio Olimpico.