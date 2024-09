Como, Fabregas già pensa al Napoli: “Vogliamo fare una bella prestazione”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match per analizzare la vittoria contro l'Hellas Verona: "Abbiamo vinto con merito, dobbiamo continuare a capire dove migliorare. Non possiamo pendere gol nel finale come con il Bologna e a Bergamo: dobbiamo crescere qui. Nel primo tempo potevamo fare meglio, essere più cinici e finalizzare le azioni. Abbiamo concesso tanto nel finale, magari a causa di un calo fisico: devo trovare il modo giusto per chiudere la partita dopo aver dominato".

Un giudizio su Cutrone: quanti gol può fare?

"Non lo so, questione di squadra. Se giochiamo bene ottime ci sono ottime opportunità. Dipende da come gestiamo la partita per metterlo in condizione di fare bene. Sono contento, tutta la squadra si sente parte del gruppo".

Una parola su Nico Paz: grande prova anche per lui oggi.

"Sappiamo che Nico è è un giocatore valido. Lo conosco bene, l’ho voluto qui. Calma però. Mi ha chiamato l'allenatore della nazionale argentina: deve continuare a lavorare così, anche per la personalità, ma deve restare coi piedi per terra. Dobbiamo lavorare ancora. Sono contento per lui e per la prestazione. Ma anche per la sua mentalità".

Belotti ha trovato il gol, è importante per lui.

"Sì certo, sono contento. Ha fatto gol, quello della vittoria. L'importante è farlo giocare anche se pochi minuti. Tutti devono sentirsi parte della famiglia. È un grande step per Belotti, ora dobbiamo pensare al Napoli, vogliamo andare a fare una bella prestazione lì".