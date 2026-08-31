Napoli-Como, Colonnese: "Ha vinto chi ha difeso meglio. Due regali del Napoli"

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Come vede la lezione di Fabregas ad Allegri? L'ex calciatore Francesco Colonnese è sicuro: il Napoli ha pagato caro una follia

L'ex calciatore Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come vede la lezione di Fabregas ad Allegri?

"Due gol regalati dal Napoli. Ha vinto la squadra che ha difeso meglio, perché dopo il vantaggio si è coperta bene. Il Napoli ha pagato caro una follia. E ha giocatori in mezzo al campo stanchi, vedi Anguissa e Lobotka. La partita è stata vinta meritatamente dal Como, ma ci sono stati regali dal Napoli. C'è tanto da migliorare. Hojlund si è inventato un gran gol".

Il Como può lottare per il titolo?

"Davanti tanta roba, forti in mezzo al campo, dietro vedo due terzini nuovi che hanno fatto molto bene. Dipende poi quando inizierà la Champions come si comporterà. Negli undici è forte, vedremo con le alternative come andrà".

Inter che poteva fare molto di più col Cagliari?

"L'Inter ha avuto tante occasioni. Era in controllo della gara".