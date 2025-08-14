Compagnoni: "Conte andrà avanti con i Fab Four, pochi al mondo li hanno..."

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato del Napoli e dell'ultimo test contro l'Olympiacos vinto per 2-1: "E' stato un buon test in vista dell'esordio col Sassuolo. Alcuni giocatori nel primo tempo non trovavano la posizione perché Conte sta inventando qualcosa di nuovo con i 4 centrocampisti.

Perché lo fa? Perché ha i Fab Four, poche volte ne vedremo tre perché chi tiri fuori tra questi 4? Conte prova a farli coesistere e se riesce 4 centrocampisti così in giro per il mondo ce ne hanno pochi... Gilmour è alternativo a Lobotka, manca l'alternativa ad Anguissa, ma non è facile perché McTominay cercava la posizione".