Comune, Simeone: "Verifiche al Maradona dopo la scossa, escludo rischi per Napoli-Milan"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici e consigliere al Comune di Napoli: “Subito dopo l’evento sismico di stanotte, le amministrazioni e le autorità locali sono scese in campo per venire incontro a chi in tanti sono ora in difficoltà. Dobbiamo essere vicini a chi oggi rischia di morire di crepacuore ad ogni scossa che arriva. Stiamo sollecitando per innalzare il livello di allerta nella zona rossa, allestire anche un campo tende per chi ha difficoltà a rientrare in casa propria.

Stato del Maradona? Stamattina c’è stata una verifica visiva della struttura e abbiamo redatto una serie di verifiche sulle altre strutture della società. La prossima partita a Fuorigrotta sarà per il 30 marzo e non ha la massima priorità. Prima ci sono le scuole, gli edifici pubblici e le case dei privati.

La botta è stata tosta, lo stress subìto da tante infrastrutture è stato pesante. Il Sindaco e l’assessore Cosenza sono in riunione in Prefettura per avviare la macchina a supporto dei cittadini, che ha già funzionato nei tempi giusti. C’è da fare di più, ma le istituzioni ci sono e sono presenti su tutto il territorio.

Rischi per Napoli-Milan? Lo escludo, la verifica è già in atto e sarà completata non appena sarà tutto messo nero su bianco per le altre strutture prioritarie”.