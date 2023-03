Comune, Simeone: "Vietare le bandiere allo stadio è una scemenza"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: "Quando ci sono limitazioni come quelle imposte ai tifosi dell'Eintracht, bisogna sempre riflettere. Se il Ministero degli Interni ha deciso di interdire questa trasferta, un motivo ben chiaro ci dovrà pur essere. Dalla Germania c'è stato più di uno scivolone da qualche consigliere comunale tedesco, invito loro a non perdere il proprio aplomb e non sparare sentenze da tifosi. L'esclusione del Napoli dalla Champions è qualcosa da non richiedere in queste sedi, piuttosto pensassero alla propria squadra che rischia davvero di andare fuori dalla competizione. Quando c'è un tavolo per l'ordine pubblico, non si scherza e si resta seri. Piuttosto zoomerei anche sulla questione dei controlli al Maradona.