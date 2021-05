Conceiçao, l’ex compagno Marcolin: "Farebbe bene a Napoli, si adatta alla grande alla rosa attuale”

Dario Marcolin, ex giocatore ed attuale opinionista televisivo, ha parlato di Sergio Conceiçao a Canale 8 durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì. “Sono sicuro che farebbe bene a Napoli. Lui è un pratico: una via di mezzo tra Simeone e un tecnico che fa un calcio più bello dal punto di vista estetico. Lui gioca un 4-4-2, lo scheletro del Napoli, si adatta benissimo alla rosa attuale del Napoli. Poi penso a Pepe, ex Real Madrid che Conceiçao ha allenato al Porto. Uno come lui, con quella esperienza e quella mentalità, lo vedrei benissimo a Napoli. Sergio ha allenato in Belgio, in Grecia e in Portogallo. Le sue esperienze le ha fatte nonostante sia un tecnico giovane”.