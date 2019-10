Condò ha intervistato Mazzarri: "Ha usato toni affettuosi per il Napoli, ha ricordato quella squadra e Cavani..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Paolo Condò, giornalista che ha intervistato Mazzarri per Sky: “Sono molto contento dell’intervista fatta a Mazzarri, voi a Napoli lo conoscete, non è un allenatore semplice perché non si apre con facilità, ma sono entrato un po’ nelle sue difese e sono orgoglioso di questo. Ha sempre usato toni affettuosi nei confronti del Napoli, ha ricordato quella squadra che come valore complessivo era nettamente inferiore a quella attuale e lo stesso Cavani lo ha inventato lui. Ho guardato con sgomento la partita di Genk, gli errori sotto porta sono stati imperdonabili, soprattutto quell’ultimo colpo di testa di Milik che finisce alto. Ora il Napoli dovrà soffrire. Conte e Sarri vorranno vincere la partita, ma l’Inter ha a disposizione 2 risultati su 3 perché pur pareggiando potrebbe restare avanti. Barcellona ha dato un segnale di gioco perché per un’ora l’Inter è stata perfetta”.