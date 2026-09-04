Allegri incorona l'Inter: "La vera favorita per lo Scudetto! Servirà più attenzione rispetto al Como"
Massimiliano Allegri vede l'Inter come la principale favorita allo Scudetto e richiama il suo Napoli alla massima attenzione.
L'Inter è la vera favorita per lo Scudetto? Sì, secondo Massimiliano Allegri. Alla vigilia dello scontro diretto tra Napoli e nerazzurri a San Siro, domani alle 18, l'allenatore livornese si è soffermato anche sul sodalizio meneghino e le sue quotazioni alte nella lotta-Scudetto:
"Sì, è la vera favorita per lo Scudetto. Noi dobbiamo un attimo essere più attenti, abbiamo concesso i due gol che potevamo evitare, vanno presi ma in modo diverso, gli avversari devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica ma miglioreremo sicuramente. Ma all'inizio le partite sono sempre strane, manca attenzione, ma domani ci sarà più attenzione, così come con l'Arsenal, al di là del risultato finale".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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