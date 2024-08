Condò: "L'Inter resta la favorita, non ha mica perso Giuntoli, Spalletti e Kim..."

"Alle sue spalle sono tre i club con l’ambizione di competere e magari vincere".

Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua sulle pagine de La Repubblica sulla nuova Serie A. Secondo il noto opinionista Sky l'Inter rimane la favorita per vincere il titolo e tentare il bis Scudetto: "L'Inter è la favorita naturale per i 19 punti di vantaggio accumulati l’anno scorso. È vero che il Napoli ne dissipò 16, ma l’Inter non ha perso Marotta, Inzaghi e Bastoni, per citare le figure corrispondenti a Giuntoli, Spalletti e Kim"

Poi una riflessione anche sulle altre squadre concorrenti: "Sarà una stagione stressante, perché la forza si accompagna sempre alle responsabilità e quindi è richiesto un lungo cammino nella nuova Champions. Alle sue spalle sono tre i club con l’ambizione di competere e magari vincere: il Milan rafforzato, la Juve rivoluzionata e l’Atalanta consapevole".