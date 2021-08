CONI, Malagò: "Non riconoscere lo ius soli sportivo è folle ed aberrante"

"Lo ius soli sportivo? Non riconoscerlo è folle". Così ha parlato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine di una conferenza stampa per celebrare gli storici ori olimpici di Tamberi e Jacobs nell’Atletica Leggera a Tokyo 2020. "Sono anni che c’è una formidabile polemica attorno al tema dello ius soli. Noi non vogliamo fare politica, vogliamo occuparci solo di sport. Ma non riconoscere lo ius sportivo è aberrante. Oggi più che mai questo discorso va assolutamente concretizzato", ha aggiunto il numero uno dello sport italiano.

"Come? A 18 anni e un minuto chi ha determinati requisiti deve avere la cittadinanza italiana senza dover affrontare una via crucis che spesso fa scappare chi si stanca di aspettare. Dall’Olimpiade arrivi una spinta all’integrazione".