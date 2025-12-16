Open VAR, De Marco: "Fallo su Lobotka netto, giusto annullare il gol di Zaniolo"

Oggi alle 17:50
di Antonio Noto

Come ogni martedì, arriva il consueto appuntamento con 'Open VAR', il format di DAZN dove vengono analizzati i principali episodi arbitrali dell'ultimo turno di campionato, in questo caso il 15° di Serie A. A prendere la parola è l'ex arbitro Andrea De Marco, che fra i vari casi sotto la lente d'ingrandimento.

In Udinese-Napoli ha fatto discutere il gol annullato a Zaniolo per fallo precedente su Lobotka: "Il fallo di Karlstrom su Lobotka è netto, Ghersini effettua giustamente la review e lo comunica all'arbitro Sozza che inevitabilmente deve annullare la rete".