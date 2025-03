Conte a RaiRadio1: "Ora dipende da noi: 11 finali! Oggi portiamo a casa l'aver dominato l'Inter"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 dopo il pareggio al Maradona contro l'Inter: "È stata un'ottima partita, giocata a livelli molto alti di intensità. Sinceramente penso meritassimo molto di più, ma l'Inter è stata brava perché ha tenuto botta e ha portato a casa un pareggio che la mantiene in testa alla classifica. Noi ci portiamo a casa la prestazione e il fatto di aver rimontato l'Inter in questa maniera, dominando e creando tante occasioni per fare gol. Ora mancano undici partite, avremmo firmato per trovarci in questa situazione. Sta di fatto che ora i ragazzi sanno che ci saranno undici finali, a prescindere da tutto; proveremo a recuperare gli infortunati perché servirà l'apporto di tutti. Mi fa piacere che ci sia un coinvolgimento totale da parte di tutti, anche di chi è arrivato a gennaio. Stiamo facendo un grande campionato, vogliamo regalare emozioni ai tifosi come successo stasera. Si sono visti calciatori che hanno dato tutta questa maglia".

La squadra non teme i cambiamenti tattici.

"Sto valutando di volta in volta, nelle difficoltà abbiamo trovato sempre soluzioni grazie al lavoro iniziato a Dimaro. Fa piacere che ci sia un'evoluzione, i ragazzi sono delle spugne".

Obiettivo Europa, ma spera in qualcosina di più?

"Adesso inizia a dipendere da noi. All'inizio il club mi ha chiesto di tornare in Europa, senza neanche fare preferenze in particolare. Detto questo, oggi mancano undici partite; siamo concentrati, dipenderà da noi se vogliamo competere e metterci la pressione addosso fino alla fine. Se ce la mettiamo noi, la metteremo anche agli altri. Questo vorrebbe dire accelerare il percorso".