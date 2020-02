Conte a InterTv: "Il Napoli ha la miglior rosa del campionato dopo la Juventus"

Intervista a Inter TV per Antonio Conte, tecnico dell'Inter, dopo la sconfitta contro il Napoli in Tim Cup. "Gattuso ha parlato giustamente di un'Inter forte, ma io ribadisco che a mio avviso il Napoli abbia la migliore rosa del campionato dopo la Juventus, nonostante stia giocando un torneo al di sotto delle attese. Se in Champions batti il Liverpool e in campionato Juve e Lazio, significa che hai dei valori importanti. Non dimentichiamo che il Napoli negli ultimi anni è stata la principale antagonista della Juventus. Oggi hanno fatto una gara molto difensiva: abbiamo trovato dieci uomini sotto la linea della palla, Mertens a uomo su Brozovic. Tutto sommato avremmo meritato di più. Il derby ha tolto tante energie nervose, questo è fuori dubbio. Detto ciò, avevo tolto cinque giocatori proprio per dare più energie fisiche e mentali", riporta FcInterNews.it.