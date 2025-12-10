Conte a Sky: "Sappiamo le difficoltà di giocare qui, dobbiamo cercare di dare tutto quello che abbiamo"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, prima del match di Champions League contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi devono essere gestiti giocando. L'allenamento che ha preceduto la preparazione è stato solamente ieri perché lunedì abbiamo fatto defaticante, oggi giusto attivazione per toglierli dall'albergo. I ragazzi stanno bene, veniamo da ottimi risultati, questo porta entusiasmo, morale, energia. Dobbiamo cercare di dare tutto quello che abbiamo, usciamo dal campo a testa alta e con la maglia sudata".

Una vittoria oggi avvicinerebbe molto i playoff.

"Sappiamo le difficoltà di giocare contro una squadra che ha un solo risultato, di giocare in questo stadio. Abbiamo voglia di fare una buona partita. Che vinca chi ha meritato di più e mi auguro che possiamo essere noi".