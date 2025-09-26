Conte-Allegri, Capello: "Hanno sempre in mano la squadra senza moduli fissi"

vedi letture

Fabio Capello, a pochi giorni dalla sfida tra Milan e Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match, delle sue previsioni e dei due allenatori: "Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi.

Il loro punto di forza? Avere le idee chiare. Sia Conte che Allegri hanno sempre in mano le loro squadre, pur non tenendo moduli fissi. Entrambi sanno essere flessibili, adattarsi al materiale a disposizione, senza pregiudizi tattici da talebani del pallone. Sono eccezionali nel dare una organizzazione e a riconoscere i calciatori. Anche quando devono farsi comprare i giocatori sul mercato".