Conte annuncia i nuovi: "Elmas ci darà una mano e anche Hojlund dovrebbe arrivare"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha rilasciato un'intervista a DAZN post Napoli-Cagliari, preannunciando anche i due nuovi acquisti dal calciomercato: "Arriverà Elmas che è un giocatore che magari oggi in panchina ci avrebbe dato una mano, perché poteva dare un cambio a un centrocampista. Dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku.

Stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, sapendo che stiamo completando una rosa che l'anno scorso non esisteva per fare le competizioni che abbiamo quest'anno".