Conte da brividi prima di Napoli-Inter: "Forse sono i più forti, ma non oggi in casa nostra!"

vedi letture

Continuano a emergere spezzoni di 'AG4IN', il docufilm sul quarto Scudetto del Napoli. Sui social è andata virale una scena che risale al pre-partita di Napoli-Inter della scorsa stagione. Un discorso da brividi di Antonio Conte per caricare la squadra:

"Ragazzi, hanno lo Scudetto sulla maglia, pensano di essere i più forti e forse sono i più forti. Ma non questa sera. Non questa sera in casa nostra, davanti alla nostra gente. Il ca**o! Andiamo lì e rompiamogli il cu*o! Facciamogli vedere chi è il Napoli! Forza Napoli!".