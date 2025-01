Conte dispiaciuto: "Kvara? Non bello leggere che trattava da mesi col Psg..."

Nella conferenza stampa post-partita, Antonio Conte a sorpresa è stato interrogato nuovamente su Kvicha Kvaratskhelia ed il tecnico del Napoli non ha fatto passare le ultime dichiarazioni di uno degli intermediari dell'operazione in cui rivelava di essere da sei mesi in trattativa col Psg.

Secondo te ha visto la partita anche Kvara? "Possiamo solo augurare a Kvara e alla sua famiglia ogni bene possibile. Ha fatto la sua scelta, mi è dispiaciuto però sapere che gli agenti trattavano già da tempo col Psg. Questo mi è dispiaciuto, sinceramente, non l'ho trovato bello. A lui il meglio, è un bravo ragazzo comunque. Noi andiamo avanti, nessuno è indispensabile".