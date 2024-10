Conte esalta Lukaku dentro e fuori dal campo: “Sente fin troppa responsabilità…”

vedi letture

Tanti i temi affrontati dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa prima della sfida di domenica all'Empoli. Tra questi la condizione di Lukaku che non è andato in nazionale per ritrovare quanto prima la miglior brillantezza.

"Sente tanta responsabilità, fin troppa forse da quando è arrivato. E' concentrato, focalizzato, ogni tanto gli dico 'fai ciò che sai fare', lui sposta gli equilibri, l'ho sempre detto, in ogni situazione, anche a livello numerico che giocatore è e cosa può fare. Inizia a star bene anche fisicamente, mentalmente, deve avere la mente libera, la responsabilità è tutta mia. Deve stare tranquillo e fare ciò che sa fare, gol e assist, giocare per i compagni, lui è un altruista, l'avete visto, forse fin troppo. Poi con Giovanni e altri, i più vecchietti, prendersi la responsabilità di essere leader. Ma sta bene, è importante per noi".