Conte felice di Elmas e Gutierrez: "Mi danno fiducia, si aggiungono ai presunti titolari"

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno contro il Como, e tra i vari argomenti l'allenatore del Napoli si è soffermato sugli ingressi di Eljif Elmas e Miguel Gutierrez, dicendosi soddisfatto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Complimenti a noi perché abbiamo fatto una prestazione seria sotto tutti i punti di vista, nonostante le difficoltà anche durante la partita.

Per l'uscita di Gilmour abbiamo dovuto inventarci Elmas come play. Lo stesso Spinazzola a fine primo tempo ha avuto problematiche al pube ed è entrato molto bene Miguel Gutierrez. Sicuramente due prestazioni che mi danno fiducia, perché si aggiungono ai presunti titolari. La prestazione di Elmas è stata di spessore e anche quella di Miguel".