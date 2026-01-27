Conte frena su Lukaku: “Gli ho dato 10 minuti ma non è al 100%…”
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato della condizione fisica di Romelu Lukaku: "Posso valutare tante soluzioni, ce ne sono anche tante altre, senza Neres non abbiamo creatività, ma vediamo sul mercato se troviamo qualcosa di creativo perché i due 10 servono di creatività, bravi a saltare l'uomo.
Se non dovesse accadere il recupero di Lukaku speriamo sia al 100% perché il ragazzo non è al 100%, gli ho dato 10 minuti ma non esprime la sua forza al massimo. Non è tornato al 100%, avendo avuto un distacco del tendine non è una cosa proprio semplice".
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
