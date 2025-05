Conte-Juve, Trevisani perplesso: “Il Napoli ha molti più soldi da spendere”

Nel corso della trasmissione 'Pressing', il telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato del futuro di Antonio Conte: "La trattativa Juve-Conte c’è ed è molto ben avviata, ma ci sono questioni da sistemare. Il Napoli vendendo Kvara e non comprando, poi vendendo Osimhen, avrà tantissimi soldi e non so se potrà investire più la Juve o il Napoli. Io fossi in Conte non sono così convinto che sceglierei la Juventus”.

