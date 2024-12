Conte, l'ex giocatore: "È una fortuna averlo come allenatore. Ha cambiato l'ambiente"

Francesco Galeoto, ex calciatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista rilasciata a kisskissnapoli.it: “Quel Genoa-Napoli, ultima giornata di campionato, è stata una partita emozionante, eravamo gemellati e pareggiando saremmo andati entrambi in Serie A come ben sapete. Ricordo ancora l’emozione di quando abbiamo visto il risultato che ci avrebbe mandato in Serie A, i brividi. Nello spogliatoio di Marassi festeggiammo con i ragazzi del Napoli, facevamo i trenini tutti insieme.

Il Napoli di Conte? Ho avuto la fortuna di averlo come allenatore ad Arezzo e so come lavora il mister. Appena è arrivato ha cambiato l’ambiente, ha dato una svolta alla stagione dell’anno scorso. Questa squadra lotterà per lo scudetto, lo merita e gioca bene: sono candidati. Il Genoa? Non ho ancora visto tanto della gestione Vieira, ma sono sicuro che salverà la squadra. Mi dispiace non vedere giocare Balotelli perché per me può dare ancora tanto”.

