Conte sulla Nazionale: "Basta politiche e chiacchiere, è l'ora dei fatti"

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Antono Conte glissa sul tema nazionale nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Ne parla solo con una riflessione: "Una parola sull'Italia? Ne sono state dette troppe. È l'ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica. Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un'impresa al contrario".

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