Chiariello su Allegri: "Una non conferenza, ma dopo Conte al gruppo serviva serenità"

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Conferenza Allegri, il commento di Umberto Chiariello alle prime parole del tecnico del Napoli

Il giornalista Umberto Chiariello, in un video sul suo canale youtube, ha commentato la conferenza stampa di Allegri: "Tutta ha funzionato meravigliosamente tranne una cosa: una conferenza non conferenza. Un teatro dell'assurdo, è un filone del teatro con una rappresentazione che va capita ed interpretata. La trama non c'era, gli obiettivi non definiti, linguaggio non comunicativo, difesa a 3 a 4? dobbiamo difendere bene. Attacco segna poco? Dobbiamo attaccare bene. La differenza reti. Situazioni paradossale, dette da chiunque altro avrebbero portato a fischi, invece sono stati applausi. Allegri è famoso per il non detto, banalizzare, ma lui ne fa un punto di forza. Al punto che detto da lui assume tutto un senso. Non ci saremmo aspettati nulla sui moduli, sul mercato, su De Bruyne ecc nulla.

Cos'ha fatto però Allegri, ha dimostrato perché è stato scelto. Da Conte uscimmo con una tale convinzione che avevamo tutti l'elmetto, un manifesto di lacrime, sangue e sudore, finendo poi in cortocircuito con stanchezza mentale. Ora dal sergente di ferro si doveva passare ad un normalizzatore, stemperare, sfiammare tutto, ma mantenendo però il comando. O ce l'hai o non ce l'hai il carisma, ma lui ce l'ha. Ci deve qualcosa. Quello Scudetto 2018 non ci scende e quella retrocessione in cui partecipò anche lui nel 97-98 non ci scende, fu la peggiore della storia e gliel'ho detto con sincerità, ma senza cattiverias, ha tenuto botta magnificamente. Sono venuto apposta per restituire... il maltolto aggiungo io. Sono uscito sereno, se la trasferirà alla squadra... il Napoli è forte ed aveva bisogno di una guida sicura e non stressante. Ecco perché ADL l'ha scelto".