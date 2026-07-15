Marangon: "Il Napoli ha una rosa forte. L’ambizione di Allegri dev’essere lo scudetto”

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Luciano Marangon analizza il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, tra ambizioni scudetto, mercato e gestione della rosa.

Massimiliano Allegri ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Napoli fissando gli obiettivi in vista della prossima stagione. Del nuovo corso azzurro ha parlato Luciano Marangon ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante la trasmissione Maracanà, analizzando la forza della rosa partenopea e le prospettive del campionato italiano: "Devo dire che per il livello del campionato italiano quella del Napoli è una rosa forte, mentre a livello europeo i discorsi sono un po' diversi. Il vantaggio è che anche le altre società si sono mosse poco sul mercato, ad eccezione di Milan, Fiorentina e Como. È un mercato un po' preoccupante per quel che riguarda la competitività del nostro campionato, anche se sappiamo come non si possa più investire decine di milioni con facilità. Il Napoli comunque ha già riscattato Alisson Santos, Milinkovic e Hojlund". Sul ruolo del portiere e sulla scelta di Allegri di individuare gerarchie precise, Marangon ha aggiunto: "Le squadre importanti hanno sempre dimostrato di avere un titolare fisso e un'alternativa che, seppur valida, non avanzi troppe pretese. Sul mercato sento che si sta parlando molto di Vicario".

Napoli, obiettivo scudetto e il mercato delle rivali

Secondo Marangon, il Napoli deve puntare al massimo ma senza aumentare inutilmente la pressione sull'ambiente: "L'ambizione è quella del titolo, com'è giusto che sia, anche se rimane importante non partire con dichiarazioni troppo forti, che porterebbero a delle pressioni negative. Allegri è una persona seria e che conosce il calcio; ha allenato grandi club come Juventus e Milan e ora al Napoli potrà fare bene. A vincere ci proveranno tutti e in particolare mi piacciono il mercato che sta facendo il Como e la struttura della Roma". L'ex calciatore ha poi commentato anche il caso legato al mancato trasferimento di Palestra, con il botta e risposta tra Marotta e Lucci: "Gli accordi verbali nel calcio di oggi valgono come il due a briscola. Se una società vuole veramente un giocatore dovrebbe fare come ha fatto il Como per Nico Paz, ossia mettere sul piatto i soldi e chiudere definitivamente la trattativa".