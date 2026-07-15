Conte elogia Lautaro: "Visto che ha fatto? C'è un'Inter con lui ed una senza..."

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Le parole di elogio di Antonio Conte verso la stella dell'Inter impegnata al Mondiale

Nell'intervista odierna alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico di Napoli, Inter e Juventus, Antonio Conte, ha parlato anche del centravanti nerazzurro Lautaro Martinez, da lui allenato ai tempi in cui lavorava a Milano. Stasera il Toro se la vedrà con l'Inghilterra nella semifinale della Coppa del Mondo, sfida nella quale potrebbe partire dalla panchina in favore di Julian Alvarez, almeno inizialmente.

Conte elogia Lautaro Martinez

"Cosa mi colpisce di lui? La sua cre­scita con­ti­nua. E poi la per­so­na­lità e il cari­sma. C’è un’Inter con Lau­taro e un’Inter senza: la sua pre­senza spo­sta tanto", afferma Conte. "L’azione di Lau­taro nel terzo gol dell’Argen­tina all’Egitto è pas­sata un po’ inos­ser­vata, ma è paz­ze­sca" - fa notare - ": ha risa­lito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fer­nan­dez il tempo di arri­vare e ha fatto un cross per­fetto". Conte ha parlato ancora di lui spiegando che l'aspetto più speciale è legato al fatto che, da uno del suo ruolo, non pensi che possano arrivare determinate giocate: "Non ti aspetti da un nove una gio­cata del genere", ha detto Conte. "E poi Lau­taro ha capito, come Alva­rez, di poter essere impor­tante anche solo per pochi minuti", le sue parole.