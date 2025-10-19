Conte non boccia la prestazione: "La partita l'abbiamo fatta, risultato striminzito..."

Nella conferenza stampa post-partita, Antonio Conte ha parlato della prestazione della squadra, sconfitta a Torino, non bocciandola totalmente come molti si aspettavano. Di seguito il passaggio nello specifico.

Il processo di crescita passa anche attraverso questo tipo di prestazioni? "Devi un po' scindere la prestazione dal risultato, anche col Milan è stata positiva e poi il risultato è stato negativo. Oggi, al di là del primo tempo, siamo stati troppo bellini. La partita il Napoli l'ha fatta anche qua, ha preso gol su situazione fortuita. Il primo tempo siamo stati bellini ma sembrava che andavamo sulle punte, ma la palla l'avevamo noi. Nel secondo tempo il risultato è stato un po' striminzito ma complimenti al Torino, che ha fatto la partita che doveva fare. Andiamo avanti sapendo che dobbiamo essere seri e sereni a capire che dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita".