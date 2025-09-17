Conte non si nasconde: "Ho parlato con De Bruyne del City. Lui sarà emozionato..."

vedi letture

Avere De Bruyne che conosce gli avversari è un vantaggio nella preparazione della gara? Interrogativo posto ad Antonio Conte in conferenza stampa oggi a Manchester, alla vigilia del debutto in Champions League contro il City. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Abbiamo fatto una preparazione sempre molto accurata, come in tutte le partite. Ho parlato con Kevin, è stato qui per 10 anni ed è stato allenato per tantissimo tempo da un grandissimo allenatore come Guardiola. Lui sarà emozionato, poi mi auguro che dopo il fischio d'inizio si cali nella nostra realtà e che possa farci il contributo che ci ha dato in queste partite".

Come sta Meret? "Dopo la problematica di Firenze, che comunque c'era il rischio di creare un danno, un po' com'era successo a Neres prima della sosta, dove a volte ci sono situazioni dove è meglio non rischiare perché rischi di perderlo per un mese, un mese e mezzo. Meret ha recuperato, si è allenato oggi con noi ed è a disposizione"