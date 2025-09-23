Conte ridimensiona il mercato, Pardo: “Dietro c’è una strategia comunicativa”

vedi letture

Pierluigi Pardo, telecronista Dazn, ieri era al Maradona per Napoli-Pisa ed era presente a distanza durante le parole di Conte sul mercato: "Conte ha fatto un discorso dritto che aveva in testa e voleva comunicare. Ha parlato di una campagna acquisti utile di questa estate ma ha sorriso quando si parla di campagna acquisti importante. Io lo capisco e penso abbia ragione dal punto di vista numerico per i tre fronti. Il secondo aspetto è di natura strategica e comunicativa.

Lui non vuole esagerare con le pressioni e le aspettative e cerca di tenere squadra e ambiente lontano perché nulla è dovuto. Lo capisco, è un ragionamento che fanno quasi tutti gli allenatori. Al tempo stesso io credo che la campagna acquisti sia stata importante da parte della società. Sono arrivati acquisti di livello internazionale. Mi interessa di più la comunicazione. Mi viene in mente un altro storico allenatore del Napoli, Pesaola, che ricordava di allenare non solo i giocatori, ma un po' tutti, giornalisti compresi".