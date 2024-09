Conte su Lukaku: "Durante la sosta è venuto ad allenarsi anche nei momenti liberi"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dalla ripresa del campionato con la partita di Cagliari è intervenuto in conferenza stampa: "Mi aspetto continuità di prestazioni e risultati. Mi aspetto che i nuovi possano inserirsi quanto prima nel nostro contesto. Mi aspetto continuità dal gruppo".

Come ha visto Lukaku? E' pronto a partire?

"Ha utilizzato la sosta per cercare di entrare a pieni giri sul piano fisico ed anche tattico. C'è stato grande impegno, è venuto anche nei momenti liberi. C'è grande predisposizione, sta migliorando in tutto e vedremo, ci sono ancora due allenamenti e poi deciderò".