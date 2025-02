Conte su Raspadori: "Può fare tre ruoli, ma non l'esterno! Nel 4-3-3 è vice Anguissa-McTominay"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa odierna, alla vigilia dell'Inter, si è soffermato anche sulla posizione di Giacomo Raspadori: "Jack ha la possibilità di essere una seconda punta, un trequartista, al tempo stesso un interno di centrocampo offensivo, quello con più qualità dei tre, con un play, un assaltatore ed uno metà e metà. Lui può fare la mezzala perché fa più di 12km a partita.

Non è un esterno, significa metterlo in difficoltà e quindi ogni tecnico deve cercare di rispettare le caratteristiche, dargli il contentino per metterlo in campo ma la squadra può subire e lui va in difficoltà. Jack è molto qualitativo, col 4-3-3 per me era l'alternativa a McTominay o Anguissa per alzare la qualità nella partita e avere uno col gol nel sangue".