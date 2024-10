Conte svela il dualismo di Raspadori: “Come giochiamo ora, lo vedo nel ruolo di Mctominay”

Qual è il ruolo di Giacomo Raspadori in questo Napoli? Riuscirà l'ex Sassuolo a trovare più spazio rispetto a quanto finora gli ha concesso Antonio Conte? L'allenatore salentino oggi in conferenza stampa si è soffermato anche sull'attaccante classe 2000: "Sta lavorando bene, come tutti gli altri.

Lo vedo sempre molto positivo, concentrato, lui per me è un attaccante, un secondo attaccante. Come stiamo giocando, un po' quello che sta facendo McTominay, una punta ed una seconda punta, lo vedo in quella posizione".