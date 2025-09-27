Conte tira dentro il Milan: "Con Juve e Inter è sempre lì per storia, blasone e ingaggi"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato della sfida in ottica lotta scudetto: "Quando giochi con squadre come Milan, Inter o Juventus sono sempre big-match, parliamo di squadre con storia, tradizione, palmares di tutto rispetto e ogni anno partecipano per puntare al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, da loro alle neo-promosse, saranno sempre gare difficili, ma anche una bella vetrina San Siro per i ragazzi e ci giocheremo la partita".

Si diceva Napoli favorito senza coppe, quest'anno il Milan è favorito per lo stesso motivo?

"Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno dice la sua. Io trovavo folle chi ci dava favorito visto che eravamo arrivati decimi, fuori dalle coppe, con problematiche serie, non do del favorito a nessuno, so solo - e ribadisco - che Milan, Inter e Juve per storia, tradizione, ingaggi, valore patrimoniale, hanno sempre scritto pagine importanti nella storia. Sono squadre forti, poi favorito o meno sono giochini che lascio ai media, pensiamo a concentrarci".