Conte vincente e Sarri no? Del Genio: "Dipende dalle rose. All'Atalanta fu esonero..."

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Conte più vincente di Sarri? Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Linea Calcio su Canale 8 e ha risposto a questo quesito: "Io le definizioni di vincenti o perdenti non le condiviso. Non è che si fa una gara individuale. Loro allenano le squadre e bisogna vedere gli organici avuti a disposizione. Sarri guarda caso con Chelsea e Juve ha vinto, ma aveva vinto anche a Napoli.

E poi non ha vinto come Conte ma non ha mai allenato la squadra più forte del campionato e all'Atalanta è stato esonerato. Ripeto, dipende sempre dalle squadre che hai a disposizione. Anche Allegri a Cagliari non ha vinto e neppure ora vince col Milana. E neanche Conte quest'anno vincerà col Napoli. Piuttosto diamo etichette in base agli obiettivi di inizio stagione che possono essere anche salvezza o qualificazioni europee".