Futuro Conte, Lo Monaco: "Stimolato dal nuovo corso, perché mai dovrebbe andarsene?"

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"Il ringiovanimento della rosa è necessario, bisognerà darsi da fare perchè l’organico è un po’ in la con gli anni, per cui si tornerà all’antico".

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a 'Febbre a 90' su Vikonos Radio: “Il derby di Roma spostato a lunedì? Il nostro è un calcio alla deriva in tutti i sensi, oggi si sente l’esigenza di cose che non fanno altro che allontanare la gente dagli stadi. Dispiace ma è una forma di gestione del nostro calcio che andrebbe rivista ma funziona così. La contemporaneità delle gare esiste, le Prefetture hanno il potere di spostare le partite e chi paga sono i tifosi, che vengono sempre penalizzati. Mi chiedo come sia stato possibile non accorgersi della finale degli Internazionali d’Italia, quando è da un anno che si conosceva la data…

Dopo un campionato tiratissimo il Napoli ha un po’ mollato, si pensava magari che l’obiettivo Champions fosse stato raggiunto, ma il secondo posto è lì, un ultimo sforzo e la squdra arriverà dove deve, in un’annata che non va buttata via, dalle negatività si migliora sempre. Il Napoli è chiamato a confermarsi su livelli importanti, in Italia soprattutto, in Europa dovrà invece migliorare assolutamente, tecnicamente ed economicamente per assestarsi sui quartieri alti del panorama continentale.

Il ringiovanimento della rosa è necessario, bisognerà darsi da fare perchè l’organico è un po’ in la con gli anni, per cui si tornerà all’antico, con profili giovani che soddisfino le esigenze tecniche. Sarà importante il lavoro dello scouting, chi mangia fa mollica, Conte secondo me sarà stimolato dal nuovo corso del club, perché mai dovrebbe andarsene?

Sarri? Massimo rispetto per lui, uno dei tecnici che negli ultimi trent’anni a Napoli ha fatto vedere il miglior gioco, ma dico anche che il club ha già un tecnico di primissimo livello al quale proporrei anche un rinnovo contrattuale.

Chi va in Champions? Ci sono altri due posti, oltre a quelli di Inter e Napoli: vedo la Juve in pole, la Roma è in ascesa, il Milan è in decadenza ma con il Genoa potrebbe riprendersi, il Como potrebbe essere già appagato dal raggiungimento dell’Europa League”.