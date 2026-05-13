Pardo su Maradona: "Grandezza sta nella sua umanità, i racconti di Ferrara mi hanno emozionato"

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"Ancora oggi che è morto, Maradona è il giocatore del Napoli più amato, anche del Napoli attuale".

Nel corso del podcast “Te ne intendi di calcio”, il telecronista di Dazn Pierluigi Pardo ha parlato di Diego Armando Maradona: "Maradona per me trascende il calcio. Io trovo che il ragionamento che fanno alcuni, 'Maradona è stato un grande giocatore, ma fuori dal campo...', questo ragionamento mi sta veramente, profondamente, sui cabasisi, direbbe il commissario Montalbano. La grandezza di Maradona sta nella sua umanità, sta nella sua fragilità, sta nell'essere stato una delle persone, ed essere ancora oggi... Ancora oggi che è morto, Maradona fa bene a Napoli. Ancora oggi che è morto, Maradona è il giocatore del Napoli più amato, anche del Napoli attuale. Stiamo parlando di una figura incredibile, di straordinaria umanità.

Devo dire che i racconti di Ciro Ferrara, anche proprio quelli privati, mi hanno veramente emozionato. Il fatto è che appunto non potevi volergli male. Lui era il leader dello spogliatoio, pensava anche ai ragazzini, era il leader sindacale, le persone che hanno cercato di aiutarlo, le persone che probabilmente si sono approfittate di lui. Insomma dai, stiamo parlando di una cosa che per me trascende il calcio. Diego è Diego. Io, in Argentina-Inghilterra, tifavo Inghilterra. In quel famoso Argentina-Inghilterra, tifavo Inghilterra. Io sono sempre stato pazzo del calcio inglese, voglio dire, riconosco il gesto della 'mano de Dios' e poi quel gol meraviglioso come due atti poetici".