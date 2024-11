Contraccolpo psicologico? Conte: “No, noi siamo realisti ed ora c’è l’Inter ancora più forte dell’Atalanta”

vedi letture

Il ko con l'Atalanta potrebbe provocare contraccolpi psicologici alla capolista Napoli? Il tecnico azzurro Antonio Conte risponde così nel corso della conferenza stampa dopo il match perso 0-3: "Li può temere solo chi è fuori dalla realtà, noi che siamo dentro che contraccolpi dobbiamo avere?

La sconfitta sta parte del percorso, mi dà fastidio se avviene contro una squadra più debole, come è capitato. Facciamo una valutazione corretta perchè facciamo valutazioni all'esterno non reali e corrette. Io cerco di essere realista, l'Inter è ancora più forte e domenica ci misuriamo. Sappiamo che dobbiamo fare un percorso, se qualcuno pensa che non lo dobbiamo fare e che tutto si mette a posto mi viene da sorridere. Non siamo realistici e non capiamo alcune cose. Prima non eravamo fenomeni e oggi che abbiamo perso non siamo meno fenomeni di prima".