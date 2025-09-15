Corbo: "C'è una preparazione per evitare fase calante in primavera e infortuni muscolari?"

Il Napoli batte la Fiorentina nettamente e manda anche un messaggio al Manchester City. A scriverlo è Antonio Corbo nel fondo pubblicato dall'edizione odierna de La Repubblica: "II Napoli giusto in tempo ha scaricato il contachilometri e da Firenze ha avvertito con un Whatsapp anche Pep Guardiola. Sappi che non siamo lo stesso Napoli di un mese fa. In attesa della notturna d'esordio in Champions convergono due pensieri contrapposti. Ma interessanti.

Il travolgente Napoli dei primi 80 minuti di Firenze deve comunque riflettere: c'è una preparazione che possa anche dosare le energie per evitare la fase calante della primavera scorsa, magari anche limitare gli insulti muscolari? Dipende dalla migliore sinergía tra medici e preparatori. A scacciare i dubbi c'è l'annuncio di Conte. Ci saranno più cambi, farà giocare tutti. Se lo pensa davvero, ben tornato in serie A e in Champions. II Conte già bravo ma che ha deciso di migliorare ancora il Napoli e se stesso è l'allenatore da battere".