Corbo: "Che gesto Osimhen! Sono solo le vittorie a far del Napoli squadra di buoni sentimenti?"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha sottolineato un gesto di Victor Osimhen nel fondo scritto per la sua rubrica 'Il Graffio'

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha sottolineato un gesto di Victor Osimhen nel fondo scritto per la sua rubrica 'Il Graffio': "Si è rivisto anche Osimhen nello splendore della sua esuberanza. Spalletti ha dovuto richiamarlo quando è caduto per la quarta volta in fuori gioco. Irresistibile la sua voglia di prendere il largo alle spalle dei difensori avversari. Lodevole invece il suo gesto, ha offerto il pallone a Kvaratskhelia che gli chiedeva di battere il rigore. Sono solo le vittorie a fare del Napoli una squadra di buoni sentimenti?".