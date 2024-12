Corbo: "Conte accusa la squadra per l'inattesa metamorfosi, ma sarà meglio cercarne le cause"

II giornalista Antonio Corbo ha commentato la vittoria del Napoli a Marassi contro il Genoa sulle pagine di Repubblica, partendo dalla super prestazione di Alex Meret: "Ha parato oltremisura per essere il portiere della squadra primatista. Antonio Conte deve la sua vittoria numero 150 in A ad Alex Meret. Al portiere del Napoli che per una notte torna al comando della classifica, ma nello sconcerto del suo stesso allenatore. Esemplare nel primo tempo per tempestiva aggressività, in vantaggio 2-0 con consapevole superiorità, si vede la squadra all'improvviso liquefarsi.

Conte rivela il suo amareggiato stupore dopo la partita, corretta la sua analisi, elogia la squadra della prima parte, la accusa per la inattesa metamorfosi. Ma non basta la vibrante requisitoria, sarà meglio cercarne le cause. La reazione del Genoa non risolve il dubbio. II Napoli si è lasciato travolgere oltremisura, ha sofferto troppo per la sua superiore dimensione, Meret ha parato oltre misura per essere il portiere della squadra ieri sera primatista".