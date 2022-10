Corbo contro gli ultrà a caccia di olandesi: "Incorreggibili con le lame dei coltelli"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per il quotidiano ha commentato anche i brutti episodi di violenza nel post-partita

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per il quotidiano ha commentato anche i brutti episodi di violenza nel post-partita di Napoli-Ajax: "Di incorreggibile nel calcio, a Napoli come nelle metropoli europee, c’è anche l’ottusa violenza fuori degli stadi, giocandosi sfide alternative a quelle degli stadi. Triste riflettere: la melodica partecipazione di tifosi incantati dal nuovo Napoli collide con i resoconti degli scontri notturni con alcuni olandesi. Dichiararsi tifoso e fuori dello stadio far brillare dalle tasche dei jeans stracciati le lame dei coltelli?".