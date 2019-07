Corbo: "Dichiarazioni ADL? E' una partita di poker, commissione di 10mln per Mendes con James venduto"

Nel corso di Canale 8, il giornalista Antonio Corbo ha parlato delle parole di ADL su James: "Questa intervista è strategia perché è in corso una grande partita di poker. Il Napoli sta giocando con Mendes perché per questa operazione prenderebbe 10mln di euro mentre per il prestito prenderebbe molto meno. ADL è un imprenditore attento, non un tifoso, sottolinea che il Real lo mandò in prestito quando era più giovane ed è cauto perchè ha giocato bene solo in nazionale e alcuni anni con Ancelotti".