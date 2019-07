Corbo duro: "Raiola o Mendes? Basta trattare con mercanti internazionali, bisogna evitare spese superflue!"

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8 il giornalista Antonio Corbo ha dichiarato: "Il calcio italiano è sotto la dittatura dei mercanti internazionali. Per trattare Manolas, con Roma distante un'ora di treno, il Napoli ha chiuso l'affare a Montecarlo portando una grossa commissione nelle casse di Raiola. Per James, Mendes è l'unico a poter portare avanti questa operazione. Sarei molto più felice se De Laurentiis avesse come grande amico il presidente del Real. Non si delega un mercante che costa dieci milioni di commissioni. Bisogna evitare le spese superflue".